В престижном российском вузе накануне выборов отменили встречу феминисток

Студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) организовали круглый стол «Актуальное 8 марта», посвященный вопросам гендерного неравенства в стране. Мероприятие запланировали на 17 марта, однако администрация университета отказала в проведении встречи в стенах учреждения именно в этот день.
В группе во «ВКонтакте», посвященной мероприятию, по этому поводу создали пост. По словам организаторов, запрет наложил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Безбородов. «Отказал, ссылаясь на то, что круглый стол может быть подвержен провокациям (с его слов, „поднимется Кавказ и будут провокации“), а РГГУ не может обеспечить соответствующую охрану университету („в РГГУ ходит кто попало“; хотим заметить, что в университете строгий пропускной режим)», — следует из сообщения в соцсети.
Организаторы круглого стола рассказали, что к их инициативе предъявляли претензии еще в процессе подготовки мероприятия. Они утверждают, что администрация РГГУ нарушает студенческие права. Комментировать ситуацию организаторы отказались, Александр Безбородов оказался недоступен.
Напомним, весной 2016 года вокруг РГГУ разразился скандал. Уважаемые и почетные профессора были на грани увольнения из-за оптимизации — их места удалось отстоять на пикете. Также в СМИ появилась информация о том, что ректором вуза может стать нынешний министр культуры Владимир Мединский, пишет «Газета.ru».