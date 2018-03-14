21:16 14 марта 2018 0

Дмитрий Кобылкин продемонстрировал отличную физическую форму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин решил присоединиться к всероссийской эстафете «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов». Для этого он выполнил 20 отжиманий на кулаках и заснял происходящее на видео.

«Посмотрел я тут, как вы отжимаетесь 18 раз и собираетесь идти на выборы президента Российской Федерации. Хочу сказать, что настоящие мужики должны отжиматься на кулаках. Принимаю эстафету», — говорит Дмитрий Кобылкин на записи, прежде чем выполнить упражнение. Таким образом глава Ямала продемонстрировал отличную физическую форму и стал одним из участников всероссийского флешмоба.

Отметим, что эстафета была организована Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в преддверии выборов президента России 18 марта 2018 года. Она стартовала 1 марта, в ней могут принять участие все желающие — предполагается, что они выполнят 180318 разных спортивных упражнений на свое усмотрение.