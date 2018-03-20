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20 марта 2018
13:54  20 марта 2018 0

Застройщик Центрального стадиона будет судиться с Минспорта РФ из-за огромного штрафа

Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, уфимцев тимур
Уфимцев встретился с журналистами на стадионе после визита комиссии ФИФАФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Директор «Синары-Девелопмент» (застройщик Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018) Тимур Уфимцев заявил, что компания будет судиться с Министерством спорта по иску, которое ведомство подало в свердловский арбитраж. По нему, напомним, Минспорта потребовал с генподрядчика выплатить неустойку в размере 350 миллионов рублей.

Как писало «URA.RU», иск Минспорта против «Синары- Девелопмент» был подан 6 февраля. Ведомство потребовало от компании оплатить штраф «за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту». 19 февраля суд принял заявление к производству. Тимур Уфимцев во время встречи с журналистами на Центральном стадионе заявил, что компания не согласна с требованиями министерства.

«Речь идет о неустойке, которая, по мнению „Спорт-Инжиниринг“ [заказчик арены, ] имела место при промежуточных работах — при устройстве фундамента сборно-разборных трибун. По мнению „Спорт-Инжиниринга“, нам подлежат штрафные санкции. Мы с этим, безусловно, не согласны. Мы будем отстаивать свою позицию в суде. Сроки промежуточных работ и тем более окончательных мы не нарушали. И сумма на самом деле несуразная», — сказал Уфимцев.

Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») 28 февраля ввели в эксплуатацию. 19 марта здесь провела итоговую проверку делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Уже 1 апреля в рамках чемпионата РФПЛ на арене пройдет тестовый матч местного «Урала» против казанского «Рубина». В рамках ЧМ-2018 на стадионе в июне сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.

Сергей Дианов
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