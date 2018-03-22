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22 марта 2018
15:42  22 марта 2018 1

Госдума лишила аккредитации СМИ, которые объявили бойкот из-за скандала с депутатом Слуцким

Москва, разное., флаг россии, госдума, герб ссср
СМИ приостановили работу с ГосдумойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о лишении аккредитации ряда СМИ. Причиной является их решение отозвать журналистов из Государственной Думы из-за решения комиссии по этике, не нашедшей нарушений в действиях парламентария Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.

Володин назвал решение о бойкоте Госдумы правом редакций, сообщает RT. «Могу лишь сказать одно: Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — прокомментировал спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что Слуцкого в нижней палате российского парламента обвинили в секс-скандале, писала «Национальная служба новостей». Однако комиссия по вопросам депутатской этики не нашла никаких «нарушений поведенческих норм» в поведении парламентария. 22 марта несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Издание «Лента.ру» и «Эхо Москвы» присоединились к ряду федеральных СМИ, которые отозвали своих журналистов из Госдумы. Ранее несколько журналистов обвинили Слуцкого в приставаниях.

Ольга Кулакова
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