Госдума лишила аккредитации СМИ, которые объявили бойкот из-за скандала с депутатом Слуцким

15:42 22 марта 2018 1

СМИ приостановили работу с Госдумой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о лишении аккредитации ряда СМИ. Причиной является их решение отозвать журналистов из Государственной Думы из-за решения комиссии по этике, не нашедшей нарушений в действиях парламентария Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.

Володин назвал решение о бойкоте Госдумы правом редакций, сообщает RT. «Могу лишь сказать одно: Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — прокомментировал спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что Слуцкого в нижней палате российского парламента обвинили в секс-скандале, писала «Национальная служба новостей». Однако комиссия по вопросам депутатской этики не нашла никаких «нарушений поведенческих норм» в поведении парламентария. 22 марта несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Издание «Лента.ру» и «Эхо Москвы» присоединились к ряду федеральных СМИ, которые отозвали своих журналистов из Госдумы. Ранее несколько журналистов обвинили Слуцкого в приставаниях.