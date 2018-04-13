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Главные новости Челябинской области
16:54  13 апреля 2018 0

«Личный шофер председателя» угрожал убить адвоката из-за конфликта на парковке суда в Челябинске. ВИДЕО

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Шофер заявил, что будет парковаться, где захочетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске водитель, представившийся личным шофером председателя Центрального районного суда, угрожал убить юриста, которому загородил выезд из сквозной арки. Убрать машину помогли судебные приставы и звонок в ГИБДД. Позже, правда, в суде «URA.RU» уточнили, что участник конфликта личным водителем председателя не является, но действительно работает на суд.

Как рассказал пострадавший адвокат Григорий Перегонцев, он приехал в суд и припарковался в тупике за аркой, а когда через час попытался выехать, обнаружил препятствие: черный Volkswagen Jetta, (госномер В669СТ). На машине не было указано телефона владельца, однако водитель скоро подошел. В ответ на просьбу Перегонцева он сказал, что является «водителем председателя и будет стоять там, где захочет, и столько, сколько захочет», приводит 74.ру рассказ юриста. На дальнейшие просьбы мужчина начал ругаться матом и угрожать адвокату физической расправой. По словам адвоката, инцидент был исчерпан только после того, как он позвал приставов и сделал звонок в ГИБДД.

Видео с места было сделано адвокатом уже после того, как он позвал судебных приставов помочь и вызвал патруль ГИБДД. Кадры зафиксировали окончание конфликта, где речи об убийстве уже не шло.

В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь суда Наталья Прохорова уточнила, что мужчина не является личным водителем Рамзии Лутфуллоевой (председателя суда), а выполняет разные нужды учреждения на автомобиле, который принадлежит организации. «Поступила от этого юриста жалоба. <…> Обычно на жалобы, которые поступают, дается ответ за подписью председателя. С него [водителя], скорее всего, возьмут объяснительную, проведут беседу», — рассказала пресс-секретарь, но предложила дождаться официального ответа председателя суда.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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