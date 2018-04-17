Туркменским мужчинам запретили выезжать за границу

16:47 17 апреля 2018 0

Введенные меры объяснили «обеспечением безопасности граждан» Фото: Wikimedia Commons

Миграционная служба Туркменистана запретила мужчинам в возрасте до 30 лет покидать страну. Ведомство объясняет введенные меры «обеспечением безопасности граждан».

В эфире местной службы «Радио Свобода» гражданин Туркменистана рассказал об инциденте со знакомым, передает «Русская планета». По его словам, 27-летнего мужчину вызвали в областное отделение миграционной службы и забрали у него билет. Свои действия сотрудники ведомства объяснили новым распоряжением «не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны». Подобные меры были предприняты в отношении еще нескольких граждан, которым возместили стоимость билетов.

Ранее сообщалось, что в местные власти ввели запрет на ввоз женских купальников бикини и шорт, сообщает «Национальная служба новостей». Также правоохранительные органы начали штрафовать жителей Ашхабада, которые слушают на улице музыку через наушники.