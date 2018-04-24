13:21 24 апреля 2018 0

В суде Федотов прятал лицо в капюшоне и за маской Фото: revda-novosti.ru

Отменен приговор, вынесенный убийце и расчленителю из города Ревды Свердловской области. Дело будет рассмотрено заново.

«По жалобе потерпевшей отменен приговор Федотову С. И., застрелившему и расчленившему жителя Ревды. Дело направлено на новое рассмотрение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Приговор 46-летнему Сергею Федотову был вынесен за то, что он застрелил знакомого Сергея Едугина, а потом расчленил труп и закопал его в лесу. Федотов объяснил убийство своей неприязнью к Едугину. Городским судом Ревды 30 января 2018 года Федотов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. В суде Федотов признал свою вину, публично извинился. Согласно приговору он также должен выплатить дочери убитого 500 тысяч рублей.