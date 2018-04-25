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25 апреля 2018
13:09  25 апреля 2018 2

В Екатеринбурге пройдет суд из-за стадиона к ЧМ-2018. Минспорта РФ требует вернуть 350 миллионов

Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, центральный стадион екатеринбург, екатеринбург арена, реконструкция центрального стадиона, синара девелопмент
В «Синаре» не согласны с обвинениями и готовы судитьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В четверг, 26 апреля, в Екатеринбурге начинается суд между Министерством спорта РФ и «Синарой-Девелопмент». Федеральное ведомство через свердловский арбитраж требует с застройщика Центрального стадиона неустойку в размере 349,5 млн рублей.

Минспорта обратилось с иском в суд 6 февраля 2018-го, обвинив генподрядчика в нарушении сроков исполнения обязательств по государственному контракту». Позднее директор «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев заявил журналистам, что компания не согласна с обвинениями и готова судиться.

Согласно электронной картотеке арбитража, подготовка к рассмотрению дела окончена и 26 апреля, в 15:00, начнется разбирательство. Суд потребовал от истца представить к заседанию конкретизированный расчет заявленных штрафных санкций, пояснить право на начисление неустойки и стоимость работ по просроченному этапу. Ответчику судьи предложили представить контррасчет заявленных штрафных санкций.

Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») 28 февраля ввели в эксплуатацию, а 19 марта с итоговой проверкой здесь побывала комиссия FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Объект уже принял два тестовых матча «Урала» в рамках чемпионата России по футболу. Во время ЧМ-2018 на площадке пройдут четыре матча: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.

Сергей Дианов
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