13:09 25 апреля 2018 2

В «Синаре» не согласны с обвинениями и готовы судиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 26 апреля, в Екатеринбурге начинается суд между Министерством спорта РФ и «Синарой-Девелопмент». Федеральное ведомство через свердловский арбитраж требует с застройщика Центрального стадиона неустойку в размере 349,5 млн рублей.

Минспорта обратилось с иском в суд 6 февраля 2018-го, обвинив генподрядчика в нарушении сроков исполнения обязательств по государственному контракту». Позднее директор «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев заявил журналистам, что компания не согласна с обвинениями и готова судиться.

Согласно электронной картотеке арбитража, подготовка к рассмотрению дела окончена и 26 апреля, в 15:00, начнется разбирательство. Суд потребовал от истца представить к заседанию конкретизированный расчет заявленных штрафных санкций, пояснить право на начисление неустойки и стоимость работ по просроченному этапу. Ответчику судьи предложили представить контррасчет заявленных штрафных санкций.

Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») 28 февраля ввели в эксплуатацию, а 19 марта с итоговой проверкой здесь побывала комиссия FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Объект уже принял два тестовых матча «Урала» в рамках чемпионата России по футболу. Во время ЧМ-2018 на площадке пройдут четыре матча: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.