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30 апреля 2018
22:01  30 апреля 2018 0

Родченков будет судиться с Прохоровым из-за трех российских биатлонисток

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, романова яна, кузьмина анастасия
Яна Романова из Кургана — одна из биатлонисток, за кого вступился Михаил ПрохоровФото: Николай Бастриков © URA.RU

Григорий Родченков, информатор WADA, подал в суд на экс-президента Союза биатлонистов России Михаила Прохорова. Иск связан с желанием Родченкова снять с себя обвинения в распространении ложных сведений.

Родченков просит суд отменить ранее поданный тремя российскими биатлонистками иск, в котором Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обвиняют бывшего главу антидопинговой лаборатории в распространении порочащих их, заведомо ложных сведений. Михаил Прохоров поддержал биатлонисток и взял на себя все судебные издержки, чем вызвал возмущение со стороны Родченкова.

«Сегодняшний иск Родченкова намерен доказать безосновательность обвинений, спонсируемых Прохоровым, единственная цель которых — узнать местоположение Родченкова. Истцы и те, кто их спонсируют, должны лучше изучить законы штата Нью-Йорк, который защищает Родченкова от попыток использовать суд для мести», — приводит слова адвоката Родченкова RT. В свою очередь представитель Прохорова заявляет: «Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде», — приводит его слова ТАСС.

Виктор Жуков
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