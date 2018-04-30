Родченков будет судиться с Прохоровым из-за трех российских биатлонисток

Григорий Родченков, информатор WADA, подал в суд на экс-президента Союза биатлонистов России Михаила Прохорова. Иск связан с желанием Родченкова снять с себя обвинения в распространении ложных сведений.
Родченков просит суд отменить ранее поданный тремя российскими биатлонистками иск, в котором Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обвиняют бывшего главу антидопинговой лаборатории в распространении порочащих их, заведомо ложных сведений. Михаил Прохоров поддержал биатлонисток и взял на себя все судебные издержки, чем вызвал возмущение со стороны Родченкова.
«Сегодняшний иск Родченкова намерен доказать безосновательность обвинений, спонсируемых Прохоровым, единственная цель которых — узнать местоположение Родченкова. Истцы и те, кто их спонсируют, должны лучше изучить законы штата Нью-Йорк, который защищает Родченкова от попыток использовать суд для мести», — приводит слова адвоката Родченкова RT. В свою очередь представитель Прохорова заявляет: «Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде», — приводит его слова ТАСС.