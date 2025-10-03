03 октября 2025

Президент Польши отправил войска на границу с Германией и Литвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные Польши будут охранять границы с 5 октбяря
Военные Польши будут охранять границы с 5 октбяря Фото:

Вооруженные силы Польши отправлены на государственную границу с Германией и Литвой. Такое постановление подписал президент страны Кароль Навроцкий. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики.

«Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — говорится в заявлении ведомства. Военные буду осуществлять контроль границы с 5 октября.

В документе подчеркивается, что военнослужащие будут работать совместно с пограничниками на пунктах пропуска и в приграничной зоне. Меры вводятся для «обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка» на участках, прилегающих к Германии и Литве.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна рассчитывает стать крупнейшим бенефициаром в осстановления Украины. По словам главы МИД, исторические, языковые и географические связи делают республику очень выгодной площадкой для западных инвесторов, заинтересованных в восстановлении соседней страны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Польши отправлены на государственную границу с Германией и Литвой. Такое постановление подписал президент страны Кароль Навроцкий. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики. «Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — говорится в заявлении ведомства. Военные буду осуществлять контроль границы с 5 октября. В документе подчеркивается, что военнослужащие будут работать совместно с пограничниками на пунктах пропуска и в приграничной зоне. Меры вводятся для «обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка» на участках, прилегающих к Германии и Литве. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна рассчитывает стать крупнейшим бенефициаром в осстановления Украины. По словам главы МИД, исторические, языковые и географические связи делают республику очень выгодной площадкой для западных инвесторов, заинтересованных в восстановлении соседней страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...