03 октября 2025

Китай предложил США инвестиции на триллион долларов за отмену ограничений

Китай предложил США крупные инвестиции
Китай предложил США крупные инвестиции

Власти Китая настаивают на отмене ограничений для сделок между КНР и США, ранее введенных из-за соображений национальной безопасности. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в обмен Пекин предложил вложить в американскую экономику инвестиции, сумма которых может достичь одного триллиона долларов.

«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета», — цитирует Bloomberg материалы своих информаторов. По словам источников, Пекин рассчитывает снять ограничения на участие китайских компаний в ряде американских секторов, которые ранее были закрыты для иностранных инвесторов по мотивам безопасности.

Собеседники агентства пояснили, что сумма возможных вложений со стороны Китая была озвучена еще в начале текущего года. По их данным, речь идет о вливаниях в инфраструктуру, промышленность и высокотехнологичный сектор США. В настоящее время, по информации Bloomberg, стороны продолжают обсуждать детали возможной сделки, однако конкретных решений по снятию ограничений пока не принято.

