Самолет разбился в Красноярском крае: что известно к этому часу

Один человек погиб при крушении самолета Ан-2 под Красноярском
Один человек погиб при крушении самолета
Один человек погиб при крушении самолета

В Красноярском крае произошло крушение самолета Ан-2, выполнявшего рейс из села Верхнеусинское в поселок Шушенское. Авиапроисшествие случилось примерно в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей Ермаковского района. Об этом сообщили в региональном МЧС. Согласно предварительной информации, жертвой крушения стал один человек — предположительно, пилот воздушного судна. Что известно о крушении самолета — в материале URA.RU.

Что случилось

В Ермаковском районе Красноярского края в 17:04 по местному времени потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Инцидент произошел на расстоянии примерно 40 километров от поселка Танзыбей. На борту воздушного судна находились два человека. Как сообщает источник «Известий», падение самолета произошло в 400–500 метрах от территории воинской части.

Погибшие и пострадавшие

В результате крушения самолета погиб один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Согласно данным ведомства, на месте аварии работают девять специалистов, включая пять сотрудников МЧС России и одну единицу техники. К месту происшествия направляются дополнительные силы и средства МЧС России, а также медицинские бригады.

Прокуратура начала проверку

В связи с крушением возбуждено дело
В связи с крушением возбуждено дело
Фото:

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Борус». Абаканское транспортное ведомство инициировало надзорные мероприятия, направленные на установление соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.

СК возбудил дело

Региональный СК возбудил уголовное дело в связи с происшествием и начал расследование. Дело инициировано по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в результате которого по неосторожности погибло более двух человек. Сейчас на место происшествия прибыли следователи, которые осуществляют необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

Росавиация назвала случившееся катастрофой

Росавиация назвала произошедший инцидент катастрофой. Установлением обстоятельств и причин случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при содействии Красноярского межрегионального территориального управления Росавиации. Основная задача расследования заключается в выявлении причин катастрофы и выработке мер, направленных на предотвращение подобных происшествий в дальнейшем.      

В Красноярском крае произошло крушение самолета Ан-2, выполнявшего рейс из села Верхнеусинское в поселок Шушенское. Авиапроисшествие случилось примерно в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей Ермаковского района. Об этом сообщили в региональном МЧС. Согласно предварительной информации, жертвой крушения стал один человек — предположительно, пилот воздушного судна. Что известно о крушении самолета — в материале URA.RU. Что случилось В Ермаковском районе Красноярского края в 17:04 по местному времени потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Инцидент произошел на расстоянии примерно 40 километров от поселка Танзыбей. На борту воздушного судна находились два человека. Как сообщает источник «Известий», падение самолета произошло в 400–500 метрах от территории воинской части. Погибшие и пострадавшие В результате крушения самолета погиб один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Согласно данным ведомства, на месте аварии работают девять специалистов, включая пять сотрудников МЧС России и одну единицу техники. К месту происшествия направляются дополнительные силы и средства МЧС России, а также медицинские бригады. Прокуратура начала проверку Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Борус». Абаканское транспортное ведомство инициировало надзорные мероприятия, направленные на установление соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов. СК возбудил дело Региональный СК возбудил уголовное дело в связи с происшествием и начал расследование. Дело инициировано по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в результате которого по неосторожности погибло более двух человек. Сейчас на место происшествия прибыли следователи, которые осуществляют необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Росавиация назвала случившееся катастрофой Росавиация назвала произошедший инцидент катастрофой. Установлением обстоятельств и причин случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при содействии Красноярского межрегионального территориального управления Росавиации. Основная задача расследования заключается в выявлении причин катастрофы и выработке мер, направленных на предотвращение подобных происшествий в дальнейшем.      
