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01 мая 2018
Главные новости Москвы
17:14  01 мая 2018 0

Абрамович пожертвовал еврейскому сообществу 500 миллионов долларов

Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Это примерная сумма пожертвований миллиардера за 20 летФото: Flickr.com/htmlor

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) присудила предпринимателю Роману Абрамовичу награду за его вклад в жизнь еврейского сообщества. За 20 лет миллиардер пожертвовал на их нужды порядка 500 млн долларов.

Представитель Millhouse Абрамовича подтвердил, что указанная оценка пожертвований верна, пишет РБК. По словам президента федерации еврейских общин раввин Александра Бороды, благодаря Абрамовичу проходит порядка 80% всех еврейских мероприятий в России. Миллиардер оказывал поддержку всем 160 еврейским общинам в России, зарегистрированным в ФЕОР, заявил Борода в интервью The Jerusalem Post.

Отмечается, что Абрамович жертвовал деньги не только на религиозные нужды евреев. Средства также направлялись на открытие общественных столовых, строительство школ и детских садов, медицинскую помощь, и поддержку многодетных семей.

Екатерина Бойбородина
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