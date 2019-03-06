Прокурор вызвал в суд руководство челябинского парламента

Иск Лопина к ЗСО поступил в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска принял к производству иск прокурора Челябинской области Виталия Лопина к Законодательному собранию региона. Первое заседание, согласно базе данных суда, состоится 18 марта — на нем ожидается присутствие руководителей регионального парламента. Прокурор требует лишить мандата депутата ЗСО Николая Янова, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Николай Янов, указавший неверные сведения в декларации и скрывший бизнес в Чехии, указан как заинтересованное лицо. Прокурор области Виталий Лопин требует, чтобы Законодательное собрание рассмотрело вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Летом появилась информация, что у семьи Янова размещено около 100 млн евро в Чехословацком торговом банке. По некоторым данным, депутат имеет вид на жительство в Чехии и является учредителем фирм в Праге. Это запрещено законом, однако коллеги по ЗСО затянули рассмотрение этого вопроса. Теперь прокуратура требует это сделать через суд.

Ранее председатель Заксобрания Владимир Мякуш сообщил «URA.RU», что в ЗСО не нашли оснований для привлечения Янова к ответственности, поэтому пусть вопрос решится в суде. Сам Янов уже заявил, что досрочно покинет ЗСО, чтобы осенью принять участие в выборах в райсоветы Челябинска.