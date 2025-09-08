Челябинцам в День города предложили отправиться за сокровищами

Челябинский госуниверситет предложил жителям в День города отправиться за сокровищами: гаджетами, сувенирами, сертификатами и другими ценными призами. В пресс-службе вуза URA.RU сообщили, что подарки будут спрятаны по городу.

«В День города мы превратим мегаполис в настоящую карту сокровищ. В субботу, 13 сентября, по всему городу будут спрятаны подарки: гаджеты, сувениры, сертификаты и другие приятности. Все это можно получить, если оказаться самым смышленым и проворным», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

Информацию о кладах пользователи получат в telegram-боте. Участникам необходимо разгадать место и забрать приз. С планом мероприятий в День города можно ознакомиться в афише.

