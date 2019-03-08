Репер и режиссер-любитель Троян (Алексей Никуленко) из Тобольска Тюменской области записал необычное поздравление с 8 Марта. Музыкант адресовал свое послание не столько женщинам, сколько «женским аккаунтам» в соцсетях.
Ролик появился в группе «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина, сидя за рулем движущегося автомобиля, записывает праздничное обращение. Правда, Троян поздравляет не девушек и женщин, а именно «женские аккаунты». «Процветания вашим аккаунтам, долгих лет жизни. Путь ваши аккаунты радуют мужские аккаунты своими фотографиями», — с улыбкой заявил репер. «Счастья вам и всего хорошего», — резюмировал Троян.
Правда, подписчики группы, судя по комментариям к посту, отреагировали на такое поздравление неоднозначно. Девушки чаще всего реагировали смеющимися смайлами и стикерами, изображающими жест «Класс». Но мужчины такого креатива не оценили. «Свою учительницу русского языка он „поздравил“, сейчас она где-то в темном углу рыдает», — негодовал Андрей Боровиков. «Лучше бы на дорогу смотрел. А то может и не стать тобольского режиссера и рэпера», — язвительно заметил Николай Панов. А Юлия Тарасова с сарказмом заметила, что такое поздравление «именно то, о чем мы мечтали».