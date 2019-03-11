В ХМАО врачи отрицают новый случай смерти от свиного гриппа

В сургутской клинической окружной больнице опровергают информацию о наличии пациента, который умер от свиного гриппа. Об этом «URA.RU» сообщили в самом медицинском учреждении.
«Информация о смерти мужчины от разновидности свиного гриппа в реанимации нашей больницы 6 марта, опубликованная в ряде интернет-СМИ, не соответствует действительности и не подтверждается учреждением», — прокомментировала главный врач СОКБ Галина Шестакова. Информация об этом случае распространил telegram-канал Mash. В сообщении говорилось о том, что мужчина поступил в инфекционное отделение больницы 27 февраля, затем ему стало хуже, в итоге он скончался 6 марта. Однако теперь выясняется, что подобный факт в больнице не был зафиксирован.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре в этом году уже происходили смертельные случаи заболевания гриппом. В окружной клинической больнице Нефтеюганска от этой болезни скончались сразу три пациента. Все умершие — люди пожилого возраста, которые ранее не были привиты от гриппа.