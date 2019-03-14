Видеоблогер из Тюмени Сергей Палавинкин спрыгнул с Моста влюбленных через реку Тура в центре города. Запись ночного прыжка мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.
На опубликованных кадрах Палавинкин вместе с приятелями прыгают без страховочного снаряжения с моста в сугроб. При этом высота до специально подготовленной кучи снега, по разным оценкам, составляет около 20 метров. На записи видно, как после прыжка видеоблогер застрял в сугробе. Выбраться из снежной западни ему помогли приятели. Спустя пять часов после публикации видео посмотрели свыше 500 человек.
Палавинкин получил известность после того, как стал героем публикации британского издания Mirror. Его ролик с флешмобом «Кики Челлендж» впечатлил британских журналистов. Тюменец запечатлел свой танец рядом с горящим автомобилем. После акции блогера задержали полицейские.