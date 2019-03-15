В ХМАО крупный застройщик срывает сроки сдачи домов

Дольщики ЖК «Кедровый», который возводит компания «Северстрой», опасаются срыва сроков сдачи домов. Об этом «URA.RU» рассказали представители инициативной группы жителей. При этом у застройщика есть проблемы со сдачей и других объектов.
«Я вступила в долевку в 2017 года. Планировалось, что наш дом будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года. А ключи мы получим в течение следующих шести месяцев. Однако на дворе середина марта, а новостройка до сих пор не завершена. Поэтому очевидно, что в заявленные сроки мы не уложимся», — обрисовала ситуацию корреспонденту «URA.RU» одна из дольщиц Светлана.
В жилом комплексе «Кедровый» ведется строительство двух трехсекционных домов. Застройщик намерен с привлечением других участников рынка закончить эти объекты. «По одному из домов уже принято решение, туда заходит соинвестор. По второй новостройке мы еще определяемся. готовы ли будем завершить объект собственными силами», — прокомментировал коммерческий директор «Северстрой» Владимир Белобров.
Проблемы с задержками сроков сдачи домов у «Северстроя» есть и на других строительных площадках —жилых комплексах «Любимый» и «River house». Они возникли, после того, как у компании появились финансовые проблемы. «Застройщики могут получить деньги только после того, как зарегистрируют новостройку как объект недвижимости. В 2018 году в Росреестре эта процедура занимала 3-4 месяца. Поэтому у нас возникали проблемы с оборотными средствами. Надеемся, что в этом году компании удастся преодолеть кризис. С дольщиками мы постоянно находимся на связи», — добавил Владимир Белобров.
О сложном финансовом положении компании «Северстрой», «URA.RU» сообщал и ранее. Эксперты негативно оценивали последствия возможного ухода одного из крупнейших застройщиков Югры с рынка.