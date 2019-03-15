Уралец выиграл в лотерею почти 25 млн

Победитель еще не забрал выигрыш Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Екатеринбурга выиграл в «Гослото» почти 25 млн рублей. За большим кушем победитель пока не явился. Об этом сообщает организатор лотереи на своем сайте.

Екатеринбуржец купил билет за 80 рублей. Счастливчик угадал в «Гослото» пять цифр из 36 и стал обладателем 24 734 648 рублей. За выигрышем миллионер еще не обращался. Организатор лотереи уточнил, что победитель может забрать деньги в их офисе в Москве.

Ранее жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею полмиллиарда рублей. При этом мультимиллионерша заявила, что не оставит работу водителя трамвая.