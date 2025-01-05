05 января 2025

Политолог: по Украине и ядерному оружию Китай говорит в унисон с США

Барабанов: по Украине и ядерному оружию Китай говорит в унисон с США
© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Политолог Олег Барабанов: по Украине и ядерному оружию Китай говорит в унисон с США Фото:

Китай настаивает на том, что ядерная эскалация и угрозы использовать ядерное оружие невозможны. По этой теме, сказал в интервью URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, КНР «недвусмысленно давит на Россию» и поддерживает позицию Соединенных Штатов.

«Важная тема, по которой китайцы очень недвусмысленно давят на Россию, — это то, что невозможна ни ядерная эскалация, ни угрозы использовать ядерное оружие. Дискурс, который развернулся в России и который привел к анонсированным [президентом РФ Владимиром] Путиным изменениям в ядерную доктрину, с точки зрения китайцев тоже недопустим. По ядерным вопросам китайцы говорят в унисон с США, а по перемирию на Украине они будут говорить в унисон с Трампом, так как Китай сильно боится Трампа из-за его угроз развернуть давление на Пекин», — объяснил Барабанов.

Осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину. Документ стал реакцией Кремля на продолжающуюся со стороны Запада эскалацию украинского конфликта и накачивание Киева вооружением, в том числе имеются в виду поставки дальнобойных ракет.

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Китай настаивает на том, что ядерная эскалация и угрозы использовать ядерное оружие невозможны. По этой теме, сказал в интервью URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, КНР «недвусмысленно давит на Россию» и поддерживает позицию Соединенных Штатов. «Важная тема, по которой китайцы очень недвусмысленно давят на Россию, — это то, что невозможна ни ядерная эскалация, ни угрозы использовать ядерное оружие. Дискурс, который развернулся в России и который привел к анонсированным [президентом РФ Владимиром] Путиным изменениям в ядерную доктрину, с точки зрения китайцев тоже недопустим. По ядерным вопросам китайцы говорят в унисон с США, а по перемирию на Украине они будут говорить в унисон с Трампом, так как Китай сильно боится Трампа из-за его угроз развернуть давление на Пекин», — объяснил Барабанов. Осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину. Документ стал реакцией Кремля на продолжающуюся со стороны Запада эскалацию украинского конфликта и накачивание Киева вооружением, в том числе имеются в виду поставки дальнобойных ракет.
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