Политолог: по Украине и ядерному оружию Китай говорит в унисон с США

Барабанов: по Украине и ядерному оружию Китай говорит в унисон с США

06 января 2025 в 02:10 Размер текста - 17 +

Политолог Олег Барабанов: по Украине и ядерному оружию Китай говорит в унисон с США Фото: Министерство обороны США Китай настаивает на том, что ядерная эскалация и угрозы использовать ядерное оружие невозможны. По этой теме, сказал в интервью URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, КНР «недвусмысленно давит на Россию» и поддерживает позицию Соединенных Штатов. «Важная тема, по которой китайцы очень недвусмысленно давят на Россию, — это то, что невозможна ни ядерная эскалация, ни угрозы использовать ядерное оружие. Дискурс, который развернулся в России и который привел к анонсированным [президентом РФ Владимиром] Путиным изменениям в ядерную доктрину, с точки зрения китайцев тоже недопустим. По ядерным вопросам китайцы говорят в унисон с США, а по перемирию на Украине они будут говорить в унисон с Трампом, так как Китай сильно боится Трампа из-за его угроз развернуть давление на Пекин», — объяснил Барабанов. Осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину. Документ стал реакцией Кремля на продолжающуюся со стороны Запада эскалацию украинского конфликта и накачивание Киева вооружением, в том числе имеются в виду поставки дальнобойных ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай настаивает на том, что ядерная эскалация и угрозы использовать ядерное оружие невозможны. По этой теме, сказал в интервью URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, КНР «недвусмысленно давит на Россию» и поддерживает позицию Соединенных Штатов. «Важная тема, по которой китайцы очень недвусмысленно давят на Россию, — это то, что невозможна ни ядерная эскалация, ни угрозы использовать ядерное оружие. Дискурс, который развернулся в России и который привел к анонсированным [президентом РФ Владимиром] Путиным изменениям в ядерную доктрину, с точки зрения китайцев тоже недопустим. По ядерным вопросам китайцы говорят в унисон с США, а по перемирию на Украине они будут говорить в унисон с Трампом, так как Китай сильно боится Трампа из-за его угроз развернуть давление на Пекин», — объяснил Барабанов. Осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину. Документ стал реакцией Кремля на продолжающуюся со стороны Запада эскалацию украинского конфликта и накачивание Киева вооружением, в том числе имеются в виду поставки дальнобойных ракет.