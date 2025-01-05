05 января 2025
04 января 2025

В Екатеринбурге побит 145-летний температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге воздух прогрелся до +1 градуса
В Екатеринбурге воздух прогрелся до +1 градуса Фото:

В Екатеринбурге 5 января 2025 года был самый теплый день как минимум за последние 145 лет. Средняя температура за день была выше нормы на 13 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Итоги 5 января. Екатеринбург. Ночной минимум: -0,7. Дневной максимум: +1. Среднесуточная температура: +0,4 (+13,0 к норме) — самый теплый день 5 января, как минимум, за последние 145 лет», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также за день выпало 0,8 миллиметров осадков. Порывы ветра достигли 11 метров в секунду. Предыдущий рекорд был побит 4 января — тогда средняя температура воздуха была на 13,4 выше нормы.

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В Екатеринбурге 5 января 2025 года был самый теплый день как минимум за последние 145 лет. Средняя температура за день была выше нормы на 13 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Итоги 5 января. Екатеринбург. Ночной минимум: -0,7. Дневной максимум: +1. Среднесуточная температура: +0,4 (+13,0 к норме) — самый теплый день 5 января, как минимум, за последние 145 лет», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также за день выпало 0,8 миллиметров осадков. Порывы ветра достигли 11 метров в секунду. Предыдущий рекорд был побит 4 января — тогда средняя температура воздуха была на 13,4 выше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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