05 января 2025
04 января 2025

Пермякам напомнили об увеличении стоимости проезда в электричках с января

С 1 января 2025 года в Прикамье увеличилась стоимость проезда в электропоездах
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей региона заранее предупреждали о повышении тарифов
Жителей региона заранее предупреждали о повышении тарифов Фото:

С 1 января текущего года на территории Прикамья увеличились тарифы на проезд в электропоездах. Об этом напоминается пресс-служба АО «Пермская пригородная компания».

«За один километр движения пассажиры сейчас платят 6,01 рубля (было 5,84 рубля). Стоимость проезда в черте города выросла с 36 до 40 рублей», — указано на сайте перевозчика.

Также были скорректированы цены на пригородные маршруты. К примеру, билет из краевого центра до Кунгура обойдется в 270 рублей, а до Верещагино — в 311 рублей. Подробная информация о  новых тарифах, льготах и правилах перевозки багажа и животных размещена на официальном сайте АО.

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С 1 января текущего года на территории Прикамья увеличились тарифы на проезд в электропоездах. Об этом напоминается пресс-служба АО «Пермская пригородная компания». «За один километр движения пассажиры сейчас платят 6,01 рубля (было 5,84 рубля). Стоимость проезда в черте города выросла с 36 до 40 рублей», — указано на сайте перевозчика. Также были скорректированы цены на пригородные маршруты. К примеру, билет из краевого центра до Кунгура обойдется в 270 рублей, а до Верещагино — в 311 рублей. Подробная информация о  новых тарифах, льготах и правилах перевозки багажа и животных размещена на официальном сайте АО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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