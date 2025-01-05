Пермякам напомнили об увеличении стоимости проезда в электричках с января

С 1 января текущего года на территории Прикамья увеличились тарифы на проезд в электропоездах. Об этом напоминается пресс-служба АО «Пермская пригородная компания».
«За один километр движения пассажиры сейчас платят 6,01 рубля (было 5,84 рубля). Стоимость проезда в черте города выросла с 36 до 40 рублей», — указано на сайте перевозчика.
Также были скорректированы цены на пригородные маршруты. К примеру, билет из краевого центра до Кунгура обойдется в 270 рублей, а до Верещагино — в 311 рублей. Подробная информация о новых тарифах, льготах и правилах перевозки багажа и животных размещена на официальном сайте АО.
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