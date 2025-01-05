ВСУ направили свыше 60 дронов на регионы РФ: карта СВО на 5 января

В ночь на 5 января произошла массовая атака беспилотников ВСУ: сбит 61 дрон, в основном в Ростовской и Брянской областях. Кроме того, в Часовом Яре зафиксирован случай издевательства со стороны боевиков террористической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ). При этом на фронте продолжаются активные боевые действия, российские войска добиваются успехов. Ход спецоперации и обстановка на фронте 5 января — в материале URA.RU.
Атака беспилотников ВСУ
В ночь на 5 января в России был сбит 61 дрон ВСУ, согласно информации Минобороны РФ. Так, 37 беспилотников уничтожены в Ростовской области, 20 — в Брянской, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской и Орловской областях. Орловский губернатор Андрей Клычков подтвердил, что пострадавших в результате атаки на регион нет.
В Ростовской области, где произошла массовая воздушная атака, зафиксированы повреждения имущества у жителей, однако информация о пострадавших отсутствует. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.
Боевики «Правого сектора»* издеваются над жителями Часова Яра
Боевики террористической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) издевались над мирными жителями в Часовом Яре. Так, один из местных Валерий Дорош поделился, что во время проверки документов ему и его другу угрожали расправой.
По словам Дороша, они встретились с членами группировки, которые силой забрали телефон у его друга, угрожая ему физической расправой и заставляя собирать мусор по всему городу. Когда жители попытались пожаловаться полиции на угрозы, правоохранители увезли их к блокпосту, не вернув телефон и не дав возможности связаться с родственниками.
Курское направление
В Курской области зона контроля ВСУ сократилась в два раза по сравнению с началом противостояния. Украинская армия прилагает все усилия, чтобы удержать свои позиции, осуществляя встречные контратаки.
Купянское направление
Тактические успехи ВС РФ наблюдаются на купянском и краснолиманском направлениях, а также в Торецке (Дзержинске) и Часов Яре. Украинская армия с большими потерями продолжает вести оборонительные действия.
Покровское направление
Наиболее заметным стало продвижение войск по флангам Покровска. К востоку от города ВС РФ продолжают успешно развивать свои действия в районе Воздвиженки, стремясь выйти к трассе, соединяющей Покровск и Константиновку.
Юго-западнее Покровска российские войска осуществляют методичное наступление по широкой линии фронта. ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области.
Российские бойцы почти достигли трассы Красноармейск-Константиновка. В то же время активизировались столкновения с противником на южных подступах к поселку Зверево, а также продолжаются бои за опорные пункты ВСУ вдоль трассы, расположенной северо-восточнее Котлино.
Великоновоселковское направление
Российские войска успешно продвинулись севернее Ровнополя. В настоящее время логистические пути ВСУ в Великой Новоселке практически полностью перекрыты.
Кураховское направление
Продолжаются интенсивные сражения за контроль над Янтарным и Кураховским трубным заводом. Российские штурмовики приближаются к Андреевке, в то время как немного севернее ведутся упорные бои за Петропавловку. Ситуация остается напряженной, и обе стороны прилагают значительные усилия для достижения победы в этих ключевых точках.
Днепропетровское направление
Российские военные предпринимают усилия для обхода Успеновки с южной стороны. Их цель — выйти к Новоалександровке и одновременно подойти к Надеевке.
*»Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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