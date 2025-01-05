Зеленский назвал условие согласия на прекращение огня

Украина согласится на прекращение огня, если ей поставят оружие для отражения возможных атак России в будущем. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США», — сказал Зеленский в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана.
Зеленский не хочет, чтобы ситуация с замедлением поставок вооружения для ВСУ повторилась как это было, по его словам, в начале конфликта. Он подчеркнул, что при вступлении Украины в Североатлантический альянс военно-политический блок сможет «действовать на территориях, которые контролируются Украиной».
Ранее Зеленский отказался от рождественского перемирия с Россией, напоминает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что своим отказом Киев проявляет нежелание двигаться к миру, сообщает RT. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого предложил Владимиру Путину идею о проведении обмена пленными между странами, а также о введении рождественского перемирия. Это предложение передали и Зеленскому, однако, по словам Орбана, тот отверг инициативу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.