05 января 2025

Зеленский назвал условие согласия на прекращение огня

Зеленский: Киев согласится на прекращение огня, если получит оружие для защиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский не хочет, чтобы ситуация с замедлением поставок вооружения для ВСУ повторилась
Зеленский не хочет, чтобы ситуация с замедлением поставок вооружения для ВСУ повторилась Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина согласится на прекращение огня, если ей поставят оружие для отражения возможных атак России в будущем. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США», — сказал Зеленский в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана.

Зеленский не хочет, чтобы ситуация с замедлением поставок вооружения для ВСУ повторилась как это было, по его словам, в начале конфликта. Он подчеркнул, что при вступлении Украины в Североатлантический альянс военно-политический блок сможет «действовать на территориях, которые контролируются Украиной».

Ранее Зеленский отказался от рождественского перемирия с Россией, напоминает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что своим отказом Киев проявляет нежелание двигаться к миру, сообщает RT. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого предложил Владимиру Путину идею о проведении обмена пленными между странами, а также о введении рождественского перемирия. Это предложение передали и Зеленскому, однако, по словам Орбана, тот отверг инициативу.

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Украина согласится на прекращение огня, если ей поставят оружие для отражения возможных атак России в будущем. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США», — сказал Зеленский в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана. Зеленский не хочет, чтобы ситуация с замедлением поставок вооружения для ВСУ повторилась как это было, по его словам, в начале конфликта. Он подчеркнул, что при вступлении Украины в Североатлантический альянс военно-политический блок сможет «действовать на территориях, которые контролируются Украиной». Ранее Зеленский отказался от рождественского перемирия с Россией, напоминает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что своим отказом Киев проявляет нежелание двигаться к миру, сообщает RT. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого предложил Владимиру Путину идею о проведении обмена пленными между странами, а также о введении рождественского перемирия. Это предложение передали и Зеленскому, однако, по словам Орбана, тот отверг инициативу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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