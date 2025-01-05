05 января 2025

Ученые Перми придумали, как облегчить жизнь фермерам при помощи зерновых отходов

Ученые Пермского Политеха разработали безопасные для животных кормовые добавки
© Служба новостей «URA.RU»
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Инновационная разработка позволит эффективно и дешево производить кормовую добавку для сельского хозяйства
Инновационная разработка позволит эффективно и дешево производить кормовую добавку для сельского хозяйства Фото:

В Перми придумали, как сделать кормовую добавку, полностью безопасной для животных. Ее изготавливать экономически выгодно, поскольку в процессе создания в числе прочего используют отходы зернового производства. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист пресс-службы Пермского Политеха Лидия Попова.

«Ученые разработали уникальную методику синтеза ферментов, расщепляющих крахмал, продуцентом которых являются бактерии вида Bacillus subtilis (сенная палочка). Это позволит создать доступную по цене кормовую добавку за счет переработки отходов пищевого промышленного производства», — указано в исследовании, результаты которого переданы информационному агентству.

В сельском хозяйстве в корма животных и птиц в больших количествах добавляют антибиотики для снижения риска развития заболеваемости. Но их применение имеет обратный эффект: у скота ухудшается микрофлора кишечника и появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого качество продукции падает. Пермские ученые нашли способ, как справиться с проблемой, и предложили альтернативу.

Ранее в Перми придумали, как помочь российскому импортозамещению. Также пермяки предлагали свой метод борьбы с глобальным потеплением.

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В Перми придумали, как сделать кормовую добавку, полностью безопасной для животных. Ее изготавливать экономически выгодно, поскольку в процессе создания в числе прочего используют отходы зернового производства. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист пресс-службы Пермского Политеха Лидия Попова. «Ученые разработали уникальную методику синтеза ферментов, расщепляющих крахмал, продуцентом которых являются бактерии вида Bacillus subtilis (сенная палочка). Это позволит создать доступную по цене кормовую добавку за счет переработки отходов пищевого промышленного производства», — указано в исследовании, результаты которого переданы информационному агентству. В сельском хозяйстве в корма животных и птиц в больших количествах добавляют антибиотики для снижения риска развития заболеваемости. Но их применение имеет обратный эффект: у скота ухудшается микрофлора кишечника и появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого качество продукции падает. Пермские ученые нашли способ, как справиться с проблемой, и предложили альтернативу. Ранее в Перми придумали, как помочь российскому импортозамещению. Также пермяки предлагали свой метод борьбы с глобальным потеплением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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