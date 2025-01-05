Ученые Перми придумали, как облегчить жизнь фермерам при помощи зерновых отходов

В Перми придумали, как сделать кормовую добавку, полностью безопасной для животных. Ее изготавливать экономически выгодно, поскольку в процессе создания в числе прочего используют отходы зернового производства. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист пресс-службы Пермского Политеха Лидия Попова.
«Ученые разработали уникальную методику синтеза ферментов, расщепляющих крахмал, продуцентом которых являются бактерии вида Bacillus subtilis (сенная палочка). Это позволит создать доступную по цене кормовую добавку за счет переработки отходов пищевого промышленного производства», — указано в исследовании, результаты которого переданы информационному агентству.
В сельском хозяйстве в корма животных и птиц в больших количествах добавляют антибиотики для снижения риска развития заболеваемости. Но их применение имеет обратный эффект: у скота ухудшается микрофлора кишечника и появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого качество продукции падает. Пермские ученые нашли способ, как справиться с проблемой, и предложили альтернативу.
Ранее в Перми придумали, как помочь российскому импортозамещению. Также пермяки предлагали свой метод борьбы с глобальным потеплением.
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