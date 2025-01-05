05 января 2025

Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Политолог Олег Барабанов считает, что избранному президенту США Дональду Трампу сложно будет остановить конфликт на Украине Фото:

Избранный американский президент Дональд Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт. Как объяснил URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, проблемы может создать окружение лидера.

«Опыт первого срока Трампа показал, что далеко не все то, о чем президент Соединенных Штатов говорил, он мог выполнять. Было и сопротивление, и вполне откровенный саботаж многих его решений со стороны госаппарата. Эта вероятность саботажа отнюдь не исключается и сейчас. Блокирование со стороны аппарата многих Трамповских инициатив, я думаю, будет, поскольку резкого изменения политики Соединенных Штатов госаппарат не хочет, как и нового конфликта с европейскими союзниками по НАТО», — объяснил Барабанов.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. На ноябрьских выборах Трамп уверенно победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Также республиканцы получили большинство в конгрессе.

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Избранный американский президент Дональд Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт. Как объяснил URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, проблемы может создать окружение лидера. «Опыт первого срока Трампа показал, что далеко не все то, о чем президент Соединенных Штатов говорил, он мог выполнять. Было и сопротивление, и вполне откровенный саботаж многих его решений со стороны госаппарата. Эта вероятность саботажа отнюдь не исключается и сейчас. Блокирование со стороны аппарата многих Трамповских инициатив, я думаю, будет, поскольку резкого изменения политики Соединенных Штатов госаппарат не хочет, как и нового конфликта с европейскими союзниками по НАТО», — объяснил Барабанов. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. На ноябрьских выборах Трамп уверенно победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Также республиканцы получили большинство в конгрессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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