Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт

06 января 2025 в 02:02 Размер текста - 17 +

Политолог Олег Барабанов считает, что избранному президенту США Дональду Трампу сложно будет остановить конфликт на Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead Избранный американский президент Дональд Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт. Как объяснил URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, проблемы может создать окружение лидера. «Опыт первого срока Трампа показал, что далеко не все то, о чем президент Соединенных Штатов говорил, он мог выполнять. Было и сопротивление, и вполне откровенный саботаж многих его решений со стороны госаппарата. Эта вероятность саботажа отнюдь не исключается и сейчас. Блокирование со стороны аппарата многих Трамповских инициатив, я думаю, будет, поскольку резкого изменения политики Соединенных Штатов госаппарат не хочет, как и нового конфликта с европейскими союзниками по НАТО», — объяснил Барабанов. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. На ноябрьских выборах Трамп уверенно победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Также республиканцы получили большинство в конгрессе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный американский президент Дональд Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт. Как объяснил URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, проблемы может создать окружение лидера. «Опыт первого срока Трампа показал, что далеко не все то, о чем президент Соединенных Штатов говорил, он мог выполнять. Было и сопротивление, и вполне откровенный саботаж многих его решений со стороны госаппарата. Эта вероятность саботажа отнюдь не исключается и сейчас. Блокирование со стороны аппарата многих Трамповских инициатив, я думаю, будет, поскольку резкого изменения политики Соединенных Штатов госаппарат не хочет, как и нового конфликта с европейскими союзниками по НАТО», — объяснил Барабанов. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. На ноябрьских выборах Трамп уверенно победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Также республиканцы получили большинство в конгрессе.