Избранный американский президент Дональд Трамп рискует увязнуть в обещаниях урегулировать украинский конфликт. Как объяснил URA.RU профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, проблемы может создать окружение лидера.
«Опыт первого срока Трампа показал, что далеко не все то, о чем президент Соединенных Штатов говорил, он мог выполнять. Было и сопротивление, и вполне откровенный саботаж многих его решений со стороны госаппарата. Эта вероятность саботажа отнюдь не исключается и сейчас. Блокирование со стороны аппарата многих Трамповских инициатив, я думаю, будет, поскольку резкого изменения политики Соединенных Штатов госаппарат не хочет, как и нового конфликта с европейскими союзниками по НАТО», — объяснил Барабанов.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. На ноябрьских выборах Трамп уверенно победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Также республиканцы получили большинство в конгрессе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.