05 января 2025

Ирландский журналист Боуз восхитился идиллией российских деревень

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист охарактеризовал сельскую местность в России
Журналист охарактеризовал сельскую местность в России Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз активно использует социальные сети для деления своих впечатлений от путешествий. Недавно он поделился своими наблюдениями о российской сельской местности, которую он описал как идиллическую.

«Путешествуя по этой огромной стране (России — прим. URA.RU), вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. К публикации он прикрепил фотографии заснеженных домиков, которые подчеркивают красоту и спокойствие российской провинции.

Ранее в том же году Боуз также опубликовал фотографии из Москвы, пишет «Царьград». Там он пытался развеять распространенные мифы о проблемах в России, представляя свою персональную перспективу на жизнь в стране.

В конце года журналист сделал обобщающий пост о 2024 году, в котором выразил мнение, что западному населению в течение года лгали по множеству важных тем. Среди примеров он упомянул информацию о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена, помилование его сына Хантера, а также ситуацию вокруг российского президента Владимира Путина и украинского конфликта, напоминает телеканал 360. По мнению Боуза, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем, что вызывает у него опасения по поводу достоверности распространяемой информации.

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Ирландский журналист Чей Боуз активно использует социальные сети для деления своих впечатлений от путешествий. Недавно он поделился своими наблюдениями о российской сельской местности, которую он описал как идиллическую. «Путешествуя по этой огромной стране (России — прим. URA.RU), вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. К публикации он прикрепил фотографии заснеженных домиков, которые подчеркивают красоту и спокойствие российской провинции. Ранее в том же году Боуз также опубликовал фотографии из Москвы, пишет «Царьград». Там он пытался развеять распространенные мифы о проблемах в России, представляя свою персональную перспективу на жизнь в стране. В конце года журналист сделал обобщающий пост о 2024 году, в котором выразил мнение, что западному населению в течение года лгали по множеству важных тем. Среди примеров он упомянул информацию о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена, помилование его сына Хантера, а также ситуацию вокруг российского президента Владимира Путина и украинского конфликта, напоминает телеканал 360. По мнению Боуза, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем, что вызывает у него опасения по поводу достоверности распространяемой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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