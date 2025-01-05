Число погибших при пожаре в Кировской области возросло

В поселке Кильмезь под Кировом на месте сгоревшего многоквартирного деревянного дома нашли тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Тело седьмого погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области», — сказали в министерстве. Информацию передает ТАСС.
Пожар охватил одноэтажное строение на площади в 480 квадратных метров, сообщает «Царьград». Его тушили 46 сотрудников МЧС и 14 спецмашин. В самом доме проживали 11 пожилых людей, которым предоставлялось социальное жилье.
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