05 января 2025

Число погибших при пожаре в Кировской области возросло

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Спасатели нашли тело седьмого погибшего (архивное фото)
Спасатели нашли тело седьмого погибшего (архивное фото) Фото:

В поселке Кильмезь под Кировом на месте сгоревшего многоквартирного деревянного дома нашли тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Тело седьмого погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области», — сказали в министерстве. Информацию передает ТАСС.

Пожар охватил одноэтажное строение на площади в 480 квадратных метров, сообщает «Царьград». Его тушили 46 сотрудников МЧС и 14 спецмашин. В самом доме проживали 11 пожилых людей, которым предоставлялось социальное жилье.

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В поселке Кильмезь под Кировом на месте сгоревшего многоквартирного деревянного дома нашли тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Тело седьмого погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области», — сказали в министерстве. Информацию передает ТАСС. Пожар охватил одноэтажное строение на площади в 480 квадратных метров, сообщает «Царьград». Его тушили 46 сотрудников МЧС и 14 спецмашин. В самом доме проживали 11 пожилых людей, которым предоставлялось социальное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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