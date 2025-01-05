05 января 2025

Известный поэт-песенник Олег Гегельский погиб на СВО

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Бойца не стало в 3 декабря прошлого года
Бойца не стало в 3 декабря прошлого года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне украинского конфликта умер поэт, член Союза писателей и Русского географического общества, ветеран, инструктор по выживанию Олег Гегельский. Он попал под обстрел вражеской артиллерии, рассказала супруга погибшего Полина Гегельская.

«Его [Олега] отправили на задание. Они [бойцы ВС РФ] ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его [мужа] не стало», — объяснила супруга покойного в интервью RT.

С Минобороны России 60-летней боец заключил контракт в сентябре 2024 года. Он никому не сообщил в своем решении отправиться на передовую. Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Поэт является автором более 100 стихотворений, которые стали песнями для таких исполнителей, как Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды отечественной эстрады. Дома у Гегельского остался 10-летний сын.

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В зоне украинского конфликта умер поэт, член Союза писателей и Русского географического общества, ветеран, инструктор по выживанию Олег Гегельский. Он попал под обстрел вражеской артиллерии, рассказала супруга погибшего Полина Гегельская. «Его [Олега] отправили на задание. Они [бойцы ВС РФ] ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его [мужа] не стало», — объяснила супруга покойного в интервью RT. С Минобороны России 60-летней боец заключил контракт в сентябре 2024 года. Он никому не сообщил в своем решении отправиться на передовую. Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Поэт является автором более 100 стихотворений, которые стали песнями для таких исполнителей, как Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды отечественной эстрады. Дома у Гегельского остался 10-летний сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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