Известный поэт-песенник Олег Гегельский погиб на СВО

В зоне украинского конфликта умер поэт, член Союза писателей и Русского географического общества, ветеран, инструктор по выживанию Олег Гегельский. Он попал под обстрел вражеской артиллерии, рассказала супруга погибшего Полина Гегельская.
«Его [Олега] отправили на задание. Они [бойцы ВС РФ] ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его [мужа] не стало», — объяснила супруга покойного в интервью RT.
С Минобороны России 60-летней боец заключил контракт в сентябре 2024 года. Он никому не сообщил в своем решении отправиться на передовую. Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Поэт является автором более 100 стихотворений, которые стали песнями для таких исполнителей, как Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды отечественной эстрады. Дома у Гегельского остался 10-летний сын.
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