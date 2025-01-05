05 января 2025

DPA: депутату ФРГ Кизеветтеру пригрозили за слова о визите Шольца в РФ

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Рольф Мютцених просит проверить, может ли Родерих Кизеветтер оставаться в комитете по контролю за спецслужбами.
Рольф Мютцених просит проверить, может ли Родерих Кизеветтер оставаться в комитете по контролю за спецслужбами. Фото:

Членство депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в комитете по контролю за спецслужбами нужно поставить под вопрос после слов о якобы готовящемся визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Об этом заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

«Руководство „Союза“ должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — сообщает агентство DPA, ссылаясь на Мютцениха. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, в комитете, в котором состоит Кизеветтер, обсуждаются конфиденциальные вопросы. Например, касающиеся и внешней политики.

Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети Х написал, что Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Сам канцлер заявил, что считает заявление депутата «глубоко неприличным». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы о встрече Путина и Шольца отсутствуют.

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Членство депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в комитете по контролю за спецслужбами нужно поставить под вопрос после слов о якобы готовящемся визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Об этом заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. «Руководство „Союза“ должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — сообщает агентство DPA, ссылаясь на Мютцениха. Его слова приводит РИА Новости. По словам политика, в комитете, в котором состоит Кизеветтер, обсуждаются конфиденциальные вопросы. Например, касающиеся и внешней политики. Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети Х написал, что Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Сам канцлер заявил, что считает заявление депутата «глубоко неприличным». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы о встрече Путина и Шольца отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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