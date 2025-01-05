DPA: депутату ФРГ Кизеветтеру пригрозили за слова о визите Шольца в РФ

Членство депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в комитете по контролю за спецслужбами нужно поставить под вопрос после слов о якобы готовящемся визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Об этом заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
«Руководство „Союза“ должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — сообщает агентство DPA, ссылаясь на Мютцениха. Его слова приводит РИА Новости.
По словам политика, в комитете, в котором состоит Кизеветтер, обсуждаются конфиденциальные вопросы. Например, касающиеся и внешней политики.
Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети Х написал, что Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Сам канцлер заявил, что считает заявление депутата «глубоко неприличным». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы о встрече Путина и Шольца отсутствуют.
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