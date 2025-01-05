Как будут работать храмы в Челябинске и Магнитогорске в Рождество

В Челябинске и Магнитогорске православные соберутся вместе, чтобы встретить Рождество Христово. На 6 и 7 января в храмах городов запланированы богослужения. О том, где и когда пройдут молебны, читайте в материале URA.RU.
Главная Рождественская служба в Челябинске
Основное рождественское богослужение традиционно пройдет 7 января в Челябинске. Его будет вести Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в кафедральном соборе Рождества Христова (пр. Родионова, 1). Православных здесь ждут 6 января 23:30 на чтение Часов, ровно в полночь начнется Божественная литургия, а в девять утра 7 января — поздняя литургия.
Здесь же с 11:00 будет проходить праздничная программа. Для прихожан споет хор, откроется полевая кухня, пройдут мастер-классы и игры.
Службы в храмах и соборах Челябинска
Верующих будут ждать в церквях в разных районах города. Для них пройдут несколько литургий и богослужений. Вот их расписание:
Свято-Симеоновский кафедральный собор (ул. Кыштымская, 34):
6 января
- 8:00 — литургия;
- 17:00 — Всенощное бдение с литией.
7 января
- полночь — литургия;
- 9:00 — поздняя литургия.
Александро-Невский храм (площадь Алое поле):
6 января
- 8:30 — литургия;
- 17:00 — Великое повечерие.
7 января
- полночь — литургия;
- 10:00 — поздняя литургия.
Свято-Троицкий храм (ул. Кирова, 60а):
6 января
- 8:00 — литургия;
- 17:00 — Всенощное бдение.
7 января
- полночь — литургия;
- 8:30 — поздняя литургия.
Одигитриевский женский монастырь (ул. Энергетиков, 21а) соберет прихожан рано утром 6 января на литургию, а в девять вечера — на Всенощное бдение. Рождественская литургия, как и в других храмах, начнется в полночь. Свято-Васильевский храм (пр. Ленина, 6) также будет ждать верующих утром в Рождественский сочельник, в пять вечера здесь пройдет Всенощное бдение, а в 23:00 — Праздничная утреня. Ночная Божественная литургия запланирована на 00:30.
Службы в храмах и соборах Магнитогорска
Православные христиане могут посетить несколько служб в Магнитогорске: в утренние и вечерние часы. Ближе к полуночи 7 января начнутся Божественные литургии. Для прихожан будут открыты несколько церквей по следующему расписанию:
Кафедральный собор Вознесения Христова (ул. Вознесенская, 33):
6 января
- 7:30 — литургия;
- 17:00 — Всенощное бдение;
- 23:00 — Божественная литургия.
7 января
- 09:00 — поздняя Литургия;
- 17:00 — Великая Рождественская вечерня.
Храм Святителя Николая Чудотворца (ул. Чкалова, 79):
6 января
- 16:00 — Всенощное бдение;
- 23:00 — Божественная литургия.
Храм Михаила Архангела (ул. Коммунаров, 30):
6 января
- 22:00 — Великое повечерие;
- полночь — Божественная литургия.
По окончании богослужения от храма отправится автобус. Он проследует в направлении железнодорожного вокзала до ул. Зеленый Лог. В этот же день, 7 января, в 10:00 прихожан ждут на позднюю Литургию.
Божественные литургии проведут в храмах: Святителя Спиридона Тримифунтского (пл. Горького, 2а); Покрова Пресвятой Богородицы (пр. Ленина, 139а); Святителя Луки Крымского (горбольница №3, ул. Советская, 80); Живоначальной Троицы (пос. Железнодорожников, ул. Локомотивная, 3); нижнем храме в честь Иконы Божией Матери (ул. Суворова, 1). Они начнутся около полуночи 7 января.
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