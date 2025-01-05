Украинский киберспортсмен Yatoro вернулся в команду РФ Team Spirit

Игрок в Dota 2 из Украины Илья Мулярчук вновь вошел в состав российской команды Team Spirit после ухода. Об этом написал официальный telegram-канал киберспортивной организации.
«Team Spirit рада сообщить, что после отпуска в наш ростер по Dota 2 возвращаются Магомед Collapse Халилов и Айрат Silent Газиев. Также в состав возвращается Илья Yatoro Мулярчук, в связи с чем Алан Satanic Галлямов был переведен на скамейку запасных», — говорится в сообщении.
Мулярчук вышел из команды в сентябре 2024 года. Тогда же сборную оставил его соотечественник Мирослав Колпаков (Mira). На период паузы в работе Мулярчук взял свой более ранний никнейм Yatoro.
Как URA.RU писало ранее, в 2023 году украинских киберспортсменов наказали из-за игры в одной команде с россиянами. Ограничения были введены для игроков Мирослава Колпакова и Ильи Мулярчука. Это произошло после того, как российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2, пишет Национальная служба новостей.
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