05 января 2025

Украинский киберспортсмен Yatoro вернулся в команду РФ Team Spirit

© Служба новостей «URA.RU»
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Мулярчук покинул команду в сентябре 2024 года
Мулярчук покинул команду в сентябре 2024 года Фото:

Игрок в Dota 2 из Украины Илья Мулярчук вновь вошел в состав российской команды Team Spirit после ухода. Об этом написал официальный telegram-канал киберспортивной организации.

«Team Spirit рада сообщить, что после отпуска в наш ростер по Dota 2 возвращаются Магомед Collapse Халилов и Айрат Silent Газиев. Также в состав возвращается Илья Yatoro Мулярчук, в связи с чем Алан Satanic Галлямов был переведен на скамейку запасных», — говорится в сообщении.

Мулярчук вышел из команды в сентябре 2024 года. Тогда же сборную оставил его соотечественник Мирослав Колпаков (Mira). На период паузы в работе Мулярчук взял свой более ранний никнейм Yatoro.

Как URA.RU писало ранее, в 2023 году украинских киберспортсменов наказали из-за игры в одной команде с россиянами. Ограничения были введены для игроков Мирослава Колпакова и Ильи Мулярчука. Это произошло после того, как российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2, пишет Национальная служба новостей.

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Игрок в Dota 2 из Украины Илья Мулярчук вновь вошел в состав российской команды Team Spirit после ухода. Об этом написал официальный telegram-канал киберспортивной организации. «Team Spirit рада сообщить, что после отпуска в наш ростер по Dota 2 возвращаются Магомед Collapse Халилов и Айрат Silent Газиев. Также в состав возвращается Илья Yatoro Мулярчук, в связи с чем Алан Satanic Галлямов был переведен на скамейку запасных», — говорится в сообщении. Мулярчук вышел из команды в сентябре 2024 года. Тогда же сборную оставил его соотечественник Мирослав Колпаков (Mira). На период паузы в работе Мулярчук взял свой более ранний никнейм Yatoro. Как URA.RU писало ранее, в 2023 году украинских киберспортсменов наказали из-за игры в одной команде с россиянами. Ограничения были введены для игроков Мирослава Колпакова и Ильи Мулярчука. Это произошло после того, как российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2, пишет Национальная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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