Минюст примет решение о международном проекте, который собиралась возглавить Комарова

В Минюст РФ поступили документы о регистрации Добровольческого гуманитарного корпуса. Об этом «URA.RU» рассказал инициатор создания новой организации Эдуард Логинов.
По словам Логинова, уже прошло учредительное собрание корпуса, по итогам которого документы были отправлены в Минюст. Официально организация должна быть зарегистрирована не позднее апреля. Сейчас руководство корпуса начинает подготовку добровольцев, которые в будущем станут основой проекта.
«Начнется обучение добровольцев медицинской помощи, спасательным работам, иностранным языкам. Еще одним кейсом станет добровольческий поисково-спасательный „Югра“ по поиску потерявшихся людей — он работает с 2014 года, но теперь им будет заниматься корпус. В дальнейшем, когда поймем количество готовых присоединиться к нам добровольцев, будем принимать дальнейшие решения — по ликвидации ЧС, различным гуманитарным миссиям в России и за рубежом, межкультурном взаимодействии», — прокомментировал Логинов.
Как ранее сообщало «URA.RU», гуманитарный корпус был придуман в Югре, и должен стать координационным центром, который будет контролировать работу российских волонтеров в России и за границей. Ранее корпус планировала возглавить губернатор ХМАО Наталья Комарова, но затем глава региона заявила, что будет участвовать в проекте лишь в роли волонтера.