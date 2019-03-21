Власти Ямала ответили на претензии к здравоохранению региона

Департамент готов провести проверку всех жалоб, поступивших ямальскому омбудсмену Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство Ямала запросило пофамильный список граждан, пожаловавшихся окружному омбудсмену Анатолию Саку на многочисленные проблемы в сфере здравоохранения. Профильный департамент готов провести проверки по каждому случаю при необходимости. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в ответ на запрос «URA.RU».

Анатолий Сак на заседании Заксобрания региона 21 марта рассказал, что за 2018 год к нему обратились сотни людей с жалобами на многочисленные проблемы в сфере здравоохранения. В частности, одна из обратившихся просила помощи в получении качественного лечения. По словам Сака, профильное ведомство игнорировало запросы омбудсмена, а женщина в итоге скончалась от болезни.

По информации правительства, на все запросы, поступившие от уполномоченного по правам человека в прошлом году, ответы были даны в законные сроки. Это же касается и вопросов по ситуации с погибшей пациенткой. По версии правительства, женщина была обеспечена медпомощью в полном объеме. «Она неоднократно направлялась на лечение за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако течение заболевания осложнялось непереносимостью лекарственных препаратов», — отметили в ведомстве.

Также в правительственном департаменте рассказали о строгом режиме пребывания пациентов в туберкулезном диспансере поселка Харп. «В каждом здании выставлены посты лицензированной охраны, установлено видеонаблюдение, установлены электронные магнитные замки для ограничения передвижения пациентов внутри учреждения и за пределы учреждения. На прогулки выпускаются только пациенты, не представляющие эпидемиологическую опасность», — объяснили в ведомстве.