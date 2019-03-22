В Тюмени отремонтируют уникальное медучреждение

В Тюмени пройдет капитальный ремонт единственного хосписа в городе. Компания-подрядчик уже определена.
Она отремонтирует кровлю здания, фасады и внутренние помещения. «Деньги были выделены правительством региона в прошлом году. Предполагается, что ремонтные работы будут осуществляться постепенно, и работа учреждения не будет остановлена», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Работы будет выполнять компания ООО «Горизонт», которая на торгах предложила наименьшую стоимость — 6 млн 656 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Все работы должны быть закончены через шесть месяцев с момента подписания договора.