В Ноябрьске (ЯНАО) на площади Памяти потух Вечный огонь. Об этом ямальцы сообщили в местных пабликах социальной сети «ВКонтакте».
«В Ноябрьске погас Вечный огонь. По какой причине, пока неизвестно», — отметили в сообществе вечером 24 марта. В подтверждение здесь же опубликованы фотографии комплекса в память о павших в Великой Отечественной войне: Вечный огонь на нем не горит.
В комментариях под публикацией местные жители поделились своими версиями случившегося. «Ямал, где добывают самое большое количество газа и нефти в мире, экономит на Вечном огне», — написал Артем Ноябрьский. «Отключили за неуплату», — предположил Николай Носаль. «Как так-то?» — возмутилась Юлия Богдановская.
Оперативный комментарий в городской администрации корреспонденту «URA.RU» получить не удалось. Был отправлен официальный запрос, на момент публикации ответ получен не был.
Это не первый инцидент, связанный с мемориалом в Ноябрьске. Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2016 году двое подростков грели руки над Вечным огнем. Также в мае 2017 года большой резонанс вызвали кадры, на которых местный житель пытался украсть цветы с мемориала. Он планировал подарить букет свой девушке.