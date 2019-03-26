«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию

за последний месяц новые отделения «Открытой России„появились в 22 регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Открытая Россия» подала в Министерство юстиции РФ документы для официальной регистрации в качестве общественной организации. В ведомство были переданы документы из 44 регионов России, где есть региональные отделения организации.

«В Минюст были поданы документы на регистрацию российской общественной организации „Открытая Россия“», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря движения Наталью Грязневич. Решение о регистрации движения было принято, чтобы не подпадать под ответственность за якобы сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной в России нежелательной.

Уточняется, что за последний месяц новые отделения «Открытой России„появились в 22 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

«Открытая Россия» — российское сетевое движение, организованное по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского в 2001 году. В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла «Открытую Россию» в список нежелательных организаций, признав его дискредитирующим и не признающим результаты российских выборов. Сам Ходорковский сейчас живет за границей, откуда финансирует и контролирует организацию.