Мишустин нашел помощь для участников СВО, которая решит сразу две задачи

Власти РФ придумали, как стимулировать развитие агробизнеса в стране. На совещании с вице-премьерами 7 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит 200 млн рублей на гранты участникам СВО, которые займутся сельхозпроизводством. Как рассказали эксперты URA.RU, это поможет бойцам адаптироваться к мирной жизни и решить кадровый голод в этой отрасли.
На оперативном совещании Михаил Мишустин поднял вопрос строительства новых медучреждений в регионах страны, на которые в этом году предусмотрено свыше 2 млрд рублей, рассказал о необходимости развития отечественного ПО. Но акцент премьер-министр РФ поставил на поддержке участников СВО, их адаптации к мирной жизни после фронта.
«У них [участников СВО] должна быть возможность адаптироваться к мирной жизни, выйти на работу или открыть свое дело. Мы дополнили систему помощи грантом, который смогут получить ветераны и уволенные в запас участники спецоперации. Эти средства пойдут на реализацию агропроектов», — сообщил Мишустин.
На эти цели в правительстве РФ уже выделили 200 млн рублей, в будущем финансирование предоставят 10 регионам страны. «Это Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Саха, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Рассчитываем, что эти меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и поспособствуют появлению новых рабочих мест в российских субъектах», — сказал премьер.
Развивая тему поддержки бойцов грантами для развития агробизнеса, Михаил Мишустин отметил, что правительство РФ продолжает стимулировать предпринимательскую инициативу. «До конца года продлим действие правил предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам. Тем, которые привлекаются на период от трех до семи лет и идут на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения. Выделим на эти цели почти 290 млрд рублей», — сообщил Мишустин.
Такой механизм позволит бизнесменам снизить риски и увеличить привлекательность инвестиций во многие важные сферы, заявил в ходе совещания премьер. «Реализовать масштабные планы как по запуску новых предприятий, так и по модернизации действующих. Повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду», — добавил он.
Многие участники СВО — это жители сел и деревень, которым с детства знаком сельскохозяйственный труд. Об этом 5 июня на пленарном заседании Второго форума тружеников села в верхней палате заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Именно поэтому в правительстве решили стимулировать интерес вернувшихся с фронта бойцов к агробизнесу, чтобы одновременно адаптировать их к мирной жизни и решить проблемы сельхозотрасли, считает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«С одной стороны, поддержка участников СВО такими грантами — это возможность вернуть их к привычной жизни, я имею в виду тех, кто до отправки на фронт содержал, например, крупный рогатый скот, выращивал овощи, ягоды и фрукты. С другой — это шанс решить одну из главных проблем сельхозотрасли — нехватку кадров», — сообщил Тихонов.
На данный момент дефицит специалистов в этом секторе экономики составляет более 200 тысяч — такая цифра содержалась в материалах парламентских слушаний по развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса в январе этого года. В отдельных сегментах отрасли нехватка работников достигла 50%, отмечалось в документах.
«Недостаточно как специализированных кадров, так и рабочих, особенно сезонных. Например, сейчас за каждого механизатора и тракториста идет жесткая конкуренция, особенно в селах, откуда немало фермеров переезжает в город. Новая мера поддержки участников СВО снизит дефицит кадров сельхозотрасли в селах», — добавил он.
Все регионы, на которые распространят финансирование агропроектов, нуждаются в дополнительной поддержке, именно поэтому они попали в поле зрения правительства РФ отмечает Анатолий Тихонов. «Например, в Белгородской области всегда было развито птицеводство и свиноводство. Однако из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали многие элеваторы и животноводческие предприятия, поэтому бизнесом там заниматься тяжело — нужны средства, чтобы нарастить мощности агропрома. В Крыму недостаточно оросительных систем — устройств, которые обеспечивают подачу воды и корма в резервуары для рыборазведения, а в Республике Тыва — промышленной инфраструктуры для молочных пород коров. Средства, полученные от правительства, можно использовать для решения этих проблем», — рассказал эксперт», — рассказал эксперт.
Некоторые направления отрасли лишены серьезных барьеров для выхода на отечественный рынок, что особенно привлекательно для участников СВО, желающих заняться предпринимательством, говорит гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
«Сельское хозяйство — это реальный сектор экономики, который дает стабильный источник дохода из-за устойчивого спроса на продовольственную продукцию, поэтому выгоден для многих предпринимателей. Тем более, что некоторые направления агробизнеса не требуют больших инвестиций. Например, для выращивания овощей порой достаточно пленочной теплицы, а производством молока можно заниматься даже на этапе малой формы хозяйствования», — резюмировал Плугов.
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