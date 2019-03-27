СКР запросил финансовые документы челябинского вуза накануне выборов ректора

Четвертое следственное управление (по УрФО) Следственного комитета России запросило финансовые документы Челябинского госуниверситета. Силовики требуют передать списки преподавателей, данные о бюджете вуза и фонде зарплаты, сообщил «URA.RU» источник в ЧелГУ.
«Проверка проводится по факту обращения группы преподавателей, поступившего в интернет-приемную председателя СКР Александра Бастрыкина из соцсети „ВКонтакте“», — говорится в письме (имеется в распоряжении «URA.RU») за подписью старшего следователя по особо важным делам Игоря Бедерина.
Документ поступил в вуз за два дня до выборов ректора. Голосование назначено на 28 марта. На пост баллотируются действующий ректор Диана Циринг и декан физического факультета Сергей Таскаев.
Преподаватели ЧелГУ жаловались на личном приеме Александру Бастрыкину, что под угрозой увольнения руководство вуза заставило их перейти на полставки. После этого был повышен размер ставки. Зарплаты сотрудников в деньгах остались прежними, но ректорат ЧелГУ отчитался о выполнении майского указа президента Владимира Путина о повышении жалования преподавателей до 200% от средней величины по региону. Преподаватели просили возбудить уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).