Из-за крупного предпринимателя жители Тюменской области остались без воды

Жители Тюменской области остались без питьевой воды из-за директора ЗАО «Казанская рыба» Александра Блинова. Конфликт возник между предпринимателем и тюменцами в деревне Сладчанка, где озеро Сладкое одновременно служит и источником питьевой воды для местных, и акваторией для разведения рыбы. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Артем Зайцев.
«Мы из этого озера пьем воду, поливаем огороды, поим скот, вода используется в домашних водопроводах. Из-за всех проводимых мероприятий: выкоса растительности, боронования и удобрения озера навозом для питания мальков сырка — вода непригодна даже для технических нужд», — пишут жители.
Они также отмечают, что предприниматель перекрыл выпуск воды из озера через трубу. В связи с этим дома, которые стоят на берегу озера, оказались затоплены. Жители обращались в администрацию поселения, Казанского района, к депутатам КПРФ и «Единой России», в прокуратуру и писали обращение президенту, но проблема не решилась.
«Мы написали письмо в Росприроднадзор, так как можно говорить о намеренном нарушении состава воды. Администрация района согласна с претензиями людей, находились меры для решения проблемы, но предприниматель ставит интересы бизнеса выше мнения людей. Информацию планирую довести до правительства Тюменской области», — отметил в разговоре с редакцией депутат Артем Зайцев.
На звонок «URA.RU» в компании «Казанская рыба» не ответили, туда направлен официальный запрос.
ЗАО «Казанская рыба» — известное в регионе предприятие, продукция компании регулярно представляется на ярмарках в областной столице. Согласно сервису «Контур. Фокус» выручка компании — 93,8 млн рублей.