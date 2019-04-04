В Югре врачи объяснили отказ от госпитализации ребенка, погибшего после визита в больницу

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (ОКБ) проводится внутренняя проверка из-за гибели ребенка, который за день до смерти был на приеме у врача. По предварительным данным, у медиков не было оснований для госпитализации малыша, рассказал «URA.RU» в ОКБ.
По словам главврача ОКБ Елены Кутефы, в момент обращения трехлетнему мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. «Показаний для госпитализации ребенка на момент обращения за медицинской помощью не было. Факт смерти ребенка был зафиксирован на дому. В момент случившегося в медицинское учреждение он не доставлялся. Причина смерти еще неизвестна, анализы — в работе. Ребенок умер от тяжелого острого молниеносного заболевания. Причины этого заболевания могут быть различными», — заявила Кутефа.
Сейчас также проверяется детский сад, куда ходил погибший мальчик. Ранее «URA.RU» сообщало, что в ХМАО погиб ребенок через сутки после визита к врачу. В больнице изъята вся документация о ребенке, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».