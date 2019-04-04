В Москве из окна отеля выбросили 21 миллион рублей. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 18:29
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Перед открытием выставки
Преступники смогли забрать деньги и скрытьсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В московском отеле «Марко Поло» неизвестные ограбили одного из постояльцев. Несколько преступников забрались к нему в номер и сбросили из окна сумку с 21 миллионом рублей.

«В номер к молодому человеку пришли мужчина и женщина, после чего из окна вылетела сумка с купюрами», — сообщает портал «Ридус». Как уточняет telegram-канал Baza, потерпевшим стал выходец из Чечни.

Позже молодой человек смог поймать одного из преступников под окнами отеля. Однако его сообщники смогли забрать деньги и скрыться в неизвестном направлении, отмечает агентство Nation News. Правоохранительные органы произошедшее пока что никак не комментируют.

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