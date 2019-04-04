В московском отеле «Марко Поло» неизвестные ограбили одного из постояльцев. Несколько преступников забрались к нему в номер и сбросили из окна сумку с 21 миллионом рублей.
«В номер к молодому человеку пришли мужчина и женщина, после чего из окна вылетела сумка с купюрами», — сообщает портал «Ридус». Как уточняет telegram-канал Baza, потерпевшим стал выходец из Чечни.
Позже молодой человек смог поймать одного из преступников под окнами отеля. Однако его сообщники смогли забрать деньги и скрыться в неизвестном направлении, отмечает агентство Nation News. Правоохранительные органы произошедшее пока что никак не комментируют.