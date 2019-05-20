Подростков задержали за избиение женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания подростков избила воспитательницу детского сада в городе Троицк Челябинской области за то, что она приставала к одной из девушек в компании. Перед этим женщина представилась им «Максимом» и предложила выпить алкоголь.

Один из участников драки рассказал, что их компания отдыхала, когда к ним подошел «Максим», познакомился и предложил спиртное. Из-за низкого тембра голоса и короткой стрижки ребята даже не поняли, что перед ними женщина. Вскоре «Максим» начал приставать к одной из девушек. «Мне это не понравилось, так как Вика — моя знакомая. Я не хотел, чтобы кто-то к ней приставал. Я оттолкнул мужчину, у нас завязалась драка», — признался молодой человек life.ru.

После избиения женщина обратилась с заявлением в полицию и прошла медосвидетельствование. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и перелом пальца.

Молодых людей по решению суда полиция задержала на два месяца. Впрочем, и в отношении воспитательницы-«Максима» может быть возбуждено уголовное дело за спаивание несовершеннолетних. По этой статье ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы, а также она может быть лишена права занимать должности, связанные с воспитанием детей.