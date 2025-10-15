В Челябинске открылась выставка индустриальной живописи

В Челябинском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Гений места», посвященной индустриальной тематике. В экспозиции представлено свыше 50 художественных работ. Организаторами мероприятия выступили Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), являющийся частью Трубной Металлургической Компании (ТМК), и Фонд поддержки культурных инициатив Синара (ФКИ Синара).
«На экспозиции представлены работы художников, связанных с заводами или творческими бригадами, авторов, запечатлевавших строительство промышленных объектов Урала, а также произведения современных художников, осмысляющих металлургическое производство», — уточнили в пресс-службе ЧТПЗ. Как пояснил директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко, на каждой картине запечатлены масса деталей индустриальной жизни.
Название экспозиции образовано от латинской фразы «genius loci», что переводится как «дух места». Создатели выставки сумели воссоздать в камерном пространстве музея атмосферу и ритм производственного труда и жестких регламентов, работу специалистов и опыт мастеров, который накапливался поколениями.
«ЧТПЗ всегда открыт для творческих экспериментов. Мы еженедельно проводим экскурсии на наши производства, становимся площадкой для больших арт-проектов, таких как концерт симфонического оркестра имени Евгения Светланова, кинофестивалей и множества других мероприятий», — рассказал управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
В основе экспозиции лежат произведения живописца и графика Валентина Новиченко, где он применяет металл не только в качестве материала, но и рассматривает его как носитель разнообразного опыта — производственного, физического и временного. Вокруг работ Новиченко выстраивается серия портретов рабочих профессий, выполненных другими художниками.
Экспозиция предлагает взглянуть на индустриальную среду как на единую структуру, где каждый элемент подчинен общей логике. Здесь человек представлен не в оппозиции пространству, а интегрирован в него — как действующий участник и как форма, органично включенная в производственный процесс. Как пояснила директор ФКИ Синара Наталья Левицкая, экспозиция позволяет обратить внимание на людей, формирующих индустриальный ландшафт, и подчеркивает их вклад в культурное и экономическое развитие России.
Экспозицию дополняют работы Анастасии Иваненковой, Анны Сяровой и Екатерины Вилкиной, созданные в рамках арт-резиденции «Летопись современного завода», организованной при взаимодействии ЧТПЗ и Галереи современного искусства Синара Арт. Всероссийский отбор талантливых авторов проходил в течение полугода. Кроме того, на выставке представлены произведения Ивана Нестерова, Вениамина Степанова, Германа Мелентьева, Александра Бурака, Михаила Яковлева и других известных художников.
