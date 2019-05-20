Тюменка 30 лет жила без паспорта

Документ она потеряла 30 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюменской области 30 лет прожила без паспорта. Получить документы ей помогли в прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Исетском районе.

Женщина, которой сейчас 82 года, родилась в Ярковском районе. В 1991 году приехала в село Слобода-Бешкиль Исетского района. «Когда пожилая женщина не смогла больше работать, она решила оформить пенсию, но возникли проблемы. Все документы (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, паспорт гражданина СССР, аттестат) были утеряны около 30 лет назад», — рассказали в прокуратуре Исетского района.

Сотрудники сельской администрации помогли женщине восстановить ряд документов, однако гражданство до сих пор не было подтверждено. За дело взялась прокуратура, которая направила заявление об установлении факта проживания тюменки на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года. Именно это обстоятельство дает возможность признать у нее российское гражданство. Суд удовлетворил заявление.

После вступления в законную силу судебного решения 82-летняя жительница Тюменской области получила паспорт. Узнать, как она 30 лет смогла прожить без документов, не удалось. В прокуратуре не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».