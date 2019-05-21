Адвокат Шмонина использует сургутян для давления на силовиков

В Сургуте состоится митинг участников гаражно-лодочного кооператива «Нептун». По информации источников «URA.RU», к организации акции протеста причастен Амил Аббасов, ранее защищавший скандально известного бизнесмена Эдуарда Шмонина.
«На митинге планируются лозунги в первую очередь против следственного комитета. Силовиков будут обвинять в попытках преследовать свои интересы при расследовании уголовного дела против Сергея Рисовского и Олега Вербицкого», — отмечает инсайдер.
Председатель лодочно-гаражного кооператива «Нептун» Сергей Рисовский и начальник линейного пункта полиции в городском речпорту Олег Вербицкий были задержаны по подозрению в рейдерском захвате гаражного кооператива «Нептун». Амил Аббасов защищает Рисовского, и ранее он направил письмо в главное управление СКР, где пожаловался на местных следователей.
Аббасов подтвердил агентству, что митинг действительно планируется, и сам адвокат принимает участие в его организации. «Члены кооператива подали неправильно уведомление. Попросили меня помочь, мы пойдем в администрацию согласовывать новую дату (планировалось на 25 мая — ред.). Это не давление на следствие. Речь идет о том, что людей обвиняют в том, что они похитили свое же имущество, и это многих возмущает», — прокомментировал Аббасов.
Как ранее сообщало «URA.RU», Амил Аббасов известен в ХМАО тем, что был адвокатом Эдуарда Шмонина, который обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, в клевете, а также в распространении порнографии. В числе жертв бизнесмена — политики, предприниматели, силовики.