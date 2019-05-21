Яхты российских миллионеров победили в престижном конкурсе в Лондоне

Яхты российских бизнесменов Олега Бурлакова и Зияда Манасира завоевали премии The World’s Superyacht Awards на торжественной церемонии в Лондоне. Экспертное жюри высоко оценило дизайн, технические характеристики и инновационность элитных кораблей.
Судно экс-акционера нефтяной компании «Бурнефтегаз» Бурлакова Black Pearl завоевало приз в номинации «лучшая парусная яхта», пишет Forbes. Эксперты оценивают стоимость парусника в 220 миллионов долларов. Яхта бывшего акционера «Стройгазконсалтинга» Манасира под названием DAR стала лучшим моторным судном 2019 года. В тайном голосовании она обошла конкурентов с большим отрывом.
Олег Бурлаков, по версии журнала Forbes, занимает 158-ю строчку в рейтинге богатейших людей России. Издание оценивает его состояние в 650 миллионов долларов. Бывший миллиардер Зияд Манасир последний раз входил в список Forbes в 2016 году. Тогда его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. Бизнесмен начал терять свои средства в 2014—2015 годы, когда они резко сократились с 2,8 до 1,1 миллиарда долларов.