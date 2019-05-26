СМИ сообщили об экстренной посадке самолета с горящим двигателем в аэропорту Петербурга

Самолет Airbus А330 авиакомпании Hainan Airlines совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге. По информации РЕН ТВ, никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.
«Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки. Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники СК на транспорте по Северо-Западному округу. Предполагается, что в небе загорелся один из двигателей Airbus А330, и он приземлился на исправном. На момент публикации дозвониться до представителей Следственного комитета и аэропорта корреспонденту «URA.RU» не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 5 мая произошла катастрофа с Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вынужден был вернуться. В ходе аварийной посадки борт загорелся. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41. После этого в СМИ стали появляться сообщения о неисправностях на других рейсах самолетов Sukhoi Superjet. Так, в Ульяновске Superjet «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы.