На Урале будут аннулировать регистрации тонированных машин

Автовладельцев, которых предупреждали о незаконности тонировки, ждет наказание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госавтоинспекция предупредила автовладельцев об аннулировании регистрации машин, чьи владельцы отказались убирать тонировку. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, может быть аннулирована. Это касается случаев, когда на стекла автомобиля нанесена тонировочная пленка, а также внесены несанкционированные изменения в конструкцию (занижена подвеска, изменена система выхлопа и т. д.)», — отмечают в ведомстве. В свердловской ГИБДД подчеркивают, что такая мера будет распространяться на тех автовладельцев, которые уже были предупреждены о том, что тонировка их машин не соответствует нормам.

В прошлом году, как писало «URA.RU», сотрудники ГИБДД лишились права снимать с машин госномера в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 15 сентября 2018 года. Ранее снятие номеров с машин в России применялось, например, при отсутствии у водителя полиса ОСАГО. Также распространенными нарушениями, за которые можно было расстаться с номерами, являлись неправильная тонировка стекол или установка фар, не соответствующих нормативам.